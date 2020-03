O Sporting foi confirmado, este sábado, como um dos nomeados para melhor clube de futsal do mundo em 2019, naquela que vai ser a 20.ª edição dos Futsalplanet Awards, os prémios de futsal mais reconhecidos mundialmente.

Além do Sporting, estão também nomeados mais nove clubes, cinco deles do Brasil: Associação Carlos Barbosa de Futsal, Cianorte (feminino), Taboão da Serra (feminino), Pato Futsal e Magnus Futsal. Candidatos são ainda o Barcelona (Espanha), o Nagoya Oceans (Japão), o Tyumen (Rússia) e o San Loreno de Almagro (Argentina).

Os verde e brancos venceram a Liga dos Campeões em 2019, a primeira da história do clube, além da Taça de Portugal e da Supertaça.

Em 2018, o Sporting ficou em segundo lugar no prémio, apenas atrás do Inter Movistar. O clube espanhol, vencedor das últimas quatro edições do prémio, não está nomeado nos prémios de 2019.

Além do clube, também o treinador deste, Nuno Dias, além do guarda-redes Guitta, estão nomeados nas respetivas categorias.

De Jorge Braz a Fifó, mais seis portugueses nomeados

Além das votações para melhor clube do mundo, melhor treinador e melhor guarda-redes, Portugal e clubes portugueses têm outros nomeados na elite mundial.

Ao lado de Nuno Dias, também Joel Rocha, do Benfica, está na lista dos dez nomeados para melhor treinador do mundo de clubes, publicada na sexta-feira.

O pivô de 19 anos, Hugo Neves, que foi já emprestado esta época pelo Sporting ao Quinta dos Lombos, tendo já regressado ao emblema leonino, está entre os dez nomeados para melhor jogador jovem do mundo. A nomeação foi conhecida este sábado.

O selecionador de Portugal, Jorge Braz, está entre os dez nomeados para melhor treinador do mundo de seleções, publicados na sexta-feira pela organização.

Na quinta-feira, Portugal também já tinha ficado a saber que estava nomeado para melhor seleção do mundo.

Na quarta-feira, a jogadora do Benfica, Ana Sofia Gonçalves, mais conhecida como Fifó, foi anunciada como uma das nomeadas para melhor jogadora de futsal feminino a nível mundial. No mesmo dia, foi também anunciada a nomeação da guarda-redes do Benfica, Ana Catarina, para melhor do mundo na sua posição.

Em suma, há portugueses nomeados em todas as oito categorias anunciadas, à exceção da de melhor guarda-redes masculino do mundo, que ainda assim tem Guitta, brasileiro, a representar um clube luso.

Os prémios são conhecidos nos próximos dias 26 de março.