A seleção portuguesa de futsal vai iniciar a defesa do título mundial no Uzbequistão num grupo com Panamá, Tajiquistão e Marrocos, segundo determinou o sorteio realizado em Samarcanda este domingo.

Portugal, comandado por Jorge Braz, presente no sorteio, chega à 10.ª edição do campeonato como detentor do título, graças à conquista de 2021, na Lituânia, onde venceu a Argentina (2-1) na final.

No sorteio deste domingo, em que entrou como cabeça de série, Portugal foi colocado no Grupo E, no qual o Tajiquistão é o único estreante em Mundiais. O Mundial arranca a 14 de setembro e termina a 6 de outubro, com um total de 24 seleções em competição.