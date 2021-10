João Mário acompanhou de perto a época em que Matheus Nunes despontou no Sporting, quando o luso-brasileiro foi crescendo um pouco na sua sombra.

Agora, os antigos companheiros voltam a cruzar-se, agora na seleção portuguesa, onde João Mário tem a oportunidade de ‘apadrinhar’ a estreia do jovem médio.

«O Matheus é um grande jogador. Trabalhei com ele no Sporting, conheço-o bem e fico feliz por ele. Estar aqui era algo que ele queria e foi muito bem recebido. Não o vejo como concorrente, mas como colega. Estamos todos para o mesmo, espero que ele seja feliz com a camisola de Portugal», afirmou João Mário em conferência de imprensa nesta quinta-feira.