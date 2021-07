Ricardo, antigo guarda-redes do Sporting, confessou que gostaria de ver João Mário continuar com a camisola dos ‘leões’. Em entrevista ao podcast Linha de Golo, do portal NewMen, o vice-campeão europeu de 2004 considera que o modo como a ida do jogador para o Benfica se processou «não foi a mais correta».

«Foi a maneira como se processou, porque o Sporting demonstrou interesse em ficar com o jogador. O clube rescinde e o jogador fica livre para poder assinar pelo rival do Sporting. Se fosse de outra maneira como, por exemplo, se o Sporting tivesse feito uma proposta e o Inter tivesse recusado ou o jogador não tivesse aceitado por razões salariais, mas o rival conseguisse pagar, acho que não teria tanto impacto», observou o antigo jogador.

«Isto tomou estes contornos pela forma como se processou, aos nossos olhos não foi a mais correta. Como adepto do Sporting, gostava de ver João Mário continuar no clube, porque sei que é um excelente jogador e vai ser uma mais-valia para o Benfica», completou Ricardo.

O antigo guarda-redes falou, ainda, sobre o campeonato que aí vem e as possibilidades do Sporting.

«No ano passado, o Sporting partiu em vantagem porque as expectativas eram baixas. Era quase um outsider. As pessoas pensavam que, quando o Sporting chegou à liderança mais tarde, ou mais cedo, os ‘miúdos’ iriam cair. Este ano, parte em vantagem, por um lado, e em desvantagem, por outro. Já não há aquele fator de surpresa, mas tem um grupo de trabalho coeso», considerou.