Zé Luís apresenta uma inflamação no joelho esquerdo, de acordo com o FC Porto, tal como aconteceu na fase de preparação para a deslocação ao reduto do Moreirense. O nome do avançado tinha saído do boletim clínico dos dragões mas voltou a aparecer neste sábado, no regresso ao trabalho após a derrota caseira frente ao Sporting de Braga (1-2).



O plantel às ordens de Sérgio Conceição iniciou a preparação para a Final Four da Taça da Liga, com Zé Luís remetido a tratamento, juntando-se a Pepe (tratamento e ginásio), Nakajima (tratamento).



O FC Porto volta a treinar no domingo de manhã, preparando o jogo das meias-finais da competição, frente ao Vitória de Guimarães, agendado para quarta-feira, em Braga.



LEIA MAIS: tudo sobre o FC Porto