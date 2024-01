O muito português Olympiakos somou esta noite a segunda vitória consecutiva no campeonato grego, ao triunfar na deslocação ao terreno do Aris, por 2-1.

Na formação orientada por Carlos Carvalhal, João Carvalho, Gelson Martins e Fran Navarro foram titulares, ao passo que Podence, Chiquinho e André Horta – estes dois últimos oficializados no sábado – começaram no banco.

E foi Navarro, avançado emprestado pelo FC Porto, a abrir o marcador: aos 17 minutos, Rodinei cruzou na direita, o guarda-redes do Aris abordou mal a bola e o espanhol cabeceou para o 1-0.

Pouco depois, aos 21 minutos, Rodinei fez o 2-0 de penálti.

No segundo tempo, aos 64 minutos, Podence foi lançado para o lugar de Gelson Martins. Já depois disso, nos descontos, Quini reduziu para o Aris com um autogolo.

Com este resultado, o Olympiakos está na quarta posição, com 38 pontos, a seis do líder PAOK. O Aris é quinto, com 30 pontos.