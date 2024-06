A Guiné-Bissau empatou, esta quinta-feira, a zeros, diante da Etiópia, na estreia de Luís Boa Morte em Bissau, enquanto selecionador guineense. O encontro foi referente à terceira jornada da qualificação para o Mundial de 2026.

A seleção guineense dominou, mas sem marcar. Na primeira parte, o estreante Elves Baldé ainda tentou, ao lado de Mama Baldé, acelerar os ataques dos «Djurtus». Todavia, no início do segundo tempo, Elves foi rendido por Romário Baldé.

No final da partida, Boa Morte reconheceu que os seus pupilos foram incapazes de «impor o seu jogo».

«O resultado não foi o que esperávamos, nem a nossa exibição. Temos muito trabalho pela frente, os jogadores não estiveram bem no último terço do campo. Muito obrigado ao público», disse o selecionador da Guiné-Bissau.

O nulo deixa Boa Morte e companhia com cinco pontos, no segundo lugar do Grupo A, a quatro pontos do líder Egito. Na segunda-feira, às 17h, a Guiné-Bissau receberá o Egito, de novo no Estádio 24 de Setembro.

Na fase de qualificação africana para o Mundial de 2026, os líderes dos nove grupos seguem diretamente para a fase final do torneio. Por sua vez, os segundos classificados disputam outras quatro vagas.