O Benfica é o quebra-cabeças da líder Oliveirense, que na tarde deste domingo foi derrotada na visita às águias (2-1), em encontro da 19.ª jornada da Fase Regular da Liga.

Num encontro sempre equilibrado, de poucos golos para o habitual da modalidade, os comandados de Nuno Resende repetiram o triunfo da primeira volta, mas sem contornos de goleada (0-4).

A vantagem encarnada foi agarrada por Gonçalo Pinto, que, aos 13m, bateu Xano Edo. Seis minutos mais tarde, e de grande penalidade, o especialista Nicolía assinou o 2-0, que prevaleceu até ao intervalo. No reatar do encontro, a resposta da Oliveirense apenas surgiu por Bruno Di Benedetto, que reduziu diferenças aos 49m. Todavia, os comandados de Edo Bosch nada mais conseguiram delinear para, pelo menos, empatar o encontro.

Assim, a Oliveirense volta a conhecer o sabor da derrota, ao fim de quatro meses, e encaixou a segunda derrota na Liga. Em todo o caso, o emblema de Oliveira de Azeméis permanece na liderança, com 49 pontos. Segue-se a receção ao FC Porto.

Quanto ao Benfica, os campeões nacionais consolidaram o quarto lugar, atingindo os 41 pontos. Na próxima jornada, a turma de Nuno Resende visita a vila do hóquei, ou seja, o Turquel (11.º), que segue na luta pela manutenção.

Sporting segue «divorciado» dos triunfos

O Sporting encaixou o terceiro jogo sem vencer para o campeonato, desta feita em Valongo (3-3). Depois do empate com o FC Porto, também a três, e da derrota com o Benfica (6-1), os comandados de Alejandro Domínguez não capitalizaram o desaire da Oliveirense. Tal aconteceu por mérito dos anfitriões, que se adiantaram no marcador com o bis de João Almeida, aos 6 e 18m.

Numa partida de parada e resposta, Facundo Bridge, aos 20m, e Rafael Bessa, aos 31 e 34m, operaram a reviravolta leonina. Todavia, a turma de João Lapo guardava em Gabriel Azevedo e Martim Leite a derradeira resposta. Assim, com golos aos 35 e 39m, o Valongo resgatou um ponto.

O Valongo é sétimo com 23 pontos, permanecendo em posto de play-off. Por sua vez, o Sporting é terceiro, com 45 pontos, menos um face ao FC Porto e menos três para o topo da tabela.

Na próxima jornada, os leões visitam o Murches (9.º).

Dragão espreita liderança

Ao cuidado, precisamente, do Sporting, o Murches – que há uma semana obrigou o Benfica a aplicar-se (3-4) – começou por surpreender na arena do FC Porto. O golo de Gonçalo Nunes, ao quinto minuto, ainda permitiu aos visitantes sonharem com um resultado épico. Todavia, a resposta dos dragões foi superlativa, à boleia do acerto de Ezequiel Mena, Rafa Costa, Gonçalo Alves, Telmo Pinto e Carlo Di Benedetto (2).

Na reta final do encontro, Tomás Moreira ainda reduziu, fixando o marcador em 6-2.

Assim, o FC Porto sobe à vice-liderança, com 46 pontos, menos três face à Oliveirense. E, importa lembrar, a jornada 20 guarda um duelo, em Oliveira de Azeméis, entre a líder e os dragões. Jogo agendado para as 18h de sábado.

Outros resultados:

Sp. Tomar 4-4 Juventude Pacense

Óquei Barcelos 6-3 Riba D’Ave

Hóquei Braga 2-4 Turquel

Famalicense 7-1 Carvalhos