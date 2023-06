Reinaldo Garcia deu como concluída a sua segunda passagem pelo FC Porto, a caminho dos italianos do GSH Trissino, mas antes de ir embora, deixou os seus patins no museu do clube e uma mensagem de despedida.

«É uma honra fazer parte da história do clube. Fico muito feliz por contribuir para o Museu e para a nossa modalidade, que é importante que seja vista e recordada», escreveu o jogador de 40 anos numa mensagem publicada nas redes sociais.

O hoquista argentino acumulou catorze anos no FC Porto [2001 a 2007 e 2015 a 2023], com esta segunda passagem de oito anos pelo clube onde somou mais de 570 jogos e conquistou 24 troféus, entre os quais, uma Liga dos Campeões e uma Taça Intercontinental.

Reinaldo Garcia vai agora jogar em Itália, depois de já ter jogado em Espanha, ao serviço do Liceo Corunha e do Barcelona.