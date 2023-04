Depois da derrota na última jornada, a primeira já sem Jorge Costa no comando, o Académico de Viseu somou novo desaire, desta feita na deslocação à Trofa, este domingo, por 1-0, na 30.ª jornada da II Liga.

O único golo do jogo foi apontado por Erivaldo já em cima do minuto 90, na recarga a um remate de Pachu, que esbarrou no ferro.

Com esta derrota, os viseenses complicam as contas da promoção, já que seguem com 49 pontos, menos oito do que o terceiro, o Farense, e menos 10 do que o segundo classificado, o Estrela da Amadora.

Por seu turno, o Trofense somou um importante triunfo, mas noutra luta, neste caso a da permanência. O emblema da Trofa continua abaixo da «linha de água», no 16.º posto, com 27 pontos, a três dos lugares de permanência.