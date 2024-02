O Aves SAD regressou aos triunfos na II Liga este domingo, diante da União de Leiria, por 2-1.

A jogar em casa, a equipa de Jorge Costa colocou-se em vantagem perto do intervalo, por Nenê, experiente avançado que já leva 16 golos no campeonato e é o melhor marcador. O jogador brasileiro, de 40 anos, apontou um golaço de livre direto, a cinco minutos da recolha aos balneários.

A segunda parte começou praticamente com a expulsão de Zé Ricardo (48m). A partir daí, a equipa de Vasco Botelho da Costa, que vinha de uma derrota para a Taça de Portugal com o Sporting, tentou reagir e chegou ao empate por Ayongo (59m).

Mesmo em inferioridade numérica, o Aves SAD conseguiu garantir os três pontos, já na reta final. Tunde Akinsola, reforço de inverno da equipa de Vila das Aves, partiu para a jogada individual e bateu Pawel Kieszek, aos 87 minutos.

Com esta vitória, o Aves SAD sobe ao segundo lugar da II Liga, com 43 pontos, os mesmos do líder Santa Clara, que tem menos um jogo. O Nacional é terceiro, com 40, mas também tem menos um jogo face ao segundo classificado.

Já a União de Leiria, ocupa o 13.º posto, com 24 pontos.

A classificação da II Liga