Desportivo de Chaves e Vizela empataram esta sexta-feira, 2-2, no jogo de arranque da 22.ª jornada da II Liga.

A jogar na condição de visitante, o emblema do Minho adiantou-se no marcador logo aos seis minutos, por intermédio de Samu. Pouco depois, aos 12 minutos, Matheus Costa foi expulso e deixou os vizelenses reduzidos a dez unidades.

Mesmo com um a meno, Samu bisou no início do segundo tempo, aos 57 minutos, e deu um maior conforto à formação orientada por Álvaro Pacheco.

Só que esse conforto foi desfeito num minuto: Luís Silva reduziu aos 79 minutos e Wellington Carvalho fez o 2-2 segundos depois, resgatando um ponto para os flavienses.

Com este resultado, o Vizela segue na quarta posição da tabela classificativa, com 38 pontos, ao passo que o Desp. Chaves é sexto, com 33.