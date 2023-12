António Folha estava visivelmente agastado no final do jogo que o FC Porto B perdeu, em casa, com o Nacional, com um dos golos da equipa madeirense a ser muito contestado pelos ‘dragões’.

O treinador portista disse estar «com muita azia» na entrevista rápida ao Porto Canal, no final da partida.

«Apesar desta ser uma equipa B, que existe para formar e dar crescimento aos jogadores e à equipa, e jogar desta forma… como jogámos hoje… estou com muita azia», afirmou.

«Trabalhamos muito para nos batermos com adversários que querem subir de divisão e temos essa capacidade de mostrar em campo, somos mesmo muito fortes. Sem arrogância, perdemos os jogos contra os três primeiros, mas não fomos inferiores a nenhum. E hoje saímos daqui com uma derrota, mas é um daqueles jogos que não me entra», acrescentou.

Percebeu-se que a insatisfação do treinador se devia à equipa de arbitragem, apesar de ter evitado comentar diretamente o trabalho de João Pedro Afonso, o juiz da partida.

«Eu até sou um ‘gajo’ um bocado pacífico e tranquilo e gastei um dinheirito a dar prendas a muitas pessoas... O senhor da liga está aqui, vai ouvir e eu não quero falar. As pessoas têm olhinhos, ainda bem, porque eu não compreendo. Mas, eu não vou falar. O senhor da liga está ali à espera, com a caneta na mão, para apontar, parecem polícias. Mas somos nós, treinadores, jogadores, que pagamos», concluiu.