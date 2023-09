A equipa principal do Feirense, que compete na II Liga, viu levantada a proibição de utilização das instalações do clube, podendo voltar a trabalhar no Estádio Marcolino de Castro e no complexo desportivo.

Em comunicado, na tarde desta segunda-feira, a direção do emblema de Santa Maria da Feira anunciou que chegou a «um acordo» pela «via judicial» com a SAD para que as equipas pertencentes a esta sociedade possam voltar a utilizar as instalações. A situação sucede-se ao litígio que houve entre clube e SAD.

«Após termos informado todos os sócios, a direção do Clube Desportivo Feirense vem publicamente informar que, nesta data, pela via judicial, conseguiu lograr um acordo com a Clube Desportivo Feirense - Futebol SAD, o qual salvaguarda os interesses do clube e procede ao levantamento da proibição das equipas da SAD no acesso e utilização das nossas instalações. Como sempre, a nossa luta são os interesses do clube, e hoje, mais uma vez, só isso tivemos em conta», pode ler-se, no comunicado.

Esta época, o Feirense recebeu o Penafiel no Estádio Carlos Osório, em Oliveira de Azeméis, a 20 de agosto, para a II Liga, tendo também jogado em casa emprestada a 2 de setembro, frente ao Santa Clara, no Estádio do Bessa.