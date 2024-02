O Marítimo regressou às vitórias na II Liga este domingo, em casa do Paços de Ferreira, ao vencer os pacenses por 2-1, num jogo da 21.ª jornada em que todos os golos surgiram na sequência de pontapés de canto.

Logo aos seis minutos, Euller anotou o melhor momento da tarde, com um golo olímpico.

Na segunda parte, o P. Ferreira reagiu e empatou por Jojó (55m), que cabeceou de forma certeira, após um canto cobrado na direita.

Mas os madeirenses conseguiram voltar para a frente do marcador, aos 66 minutos. A bola foi aliviada pela defesa pacense para a entrada da área, Igor Julião armou o remate, que ainda desviou num adversário e traiu Marafona.

Com este triunfo, o Marítimo consolida o quarto lugar, com 37 pontos, a três do Nacional, que está em zona de play-off, mas tem menos um jogo. O P. Ferreira pode ter dito adeus à discussão pela subida: é 11.º classificado, com 26 pontos.

A classificação da II Liga