A Académica anunciou esta quarta-feira a contratação de Mauro Caballero.

O avançado paraguaio assinou a custo zero com os estudantes depois de ter rescindido no último dia de mercado com o Arouca.

«Estou muito feliz por assinar pela Académica, vim para ajudar a equipa a conseguir os objectivos!», afirmou, aos meios da Briosa.

No futebol português, Caballero conta ainda com passagens por FC Porto, Penafiel e Desp. Aves.