O Nacional venceu o Leixões na tarde deste sábado por 1-0, em jogo da 32.ª e antepenúltima jornada da II Liga, realizado no Estádio do Mar, em Matosinhos.

Um golo de José Gomes, em cima do intervalo (45+1m), deu os três pontos ao Nacional, que assim chega aos 51 pontos, mantém o sexto lugar e iguala, à condição, o Benfica B, quinto com 51 pontos e menos um jogo: defronta o Vilafranquense no domingo.

Já este sábado, o Desportivo de Chaves venceu o Farense, o Mafra triunfou ante a já despromovida Académica e o Penafiel bateu o Estrela, que ainda luta pela permanência.

O dia na II Liga fecha com um Varzim-Sp. Covilhã (19h15), importantíssimo para as duas equipas na luta pela manutenção.