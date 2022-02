Nuno Vicente, fisioterapeuta do FC Porto B, foi suspenso por um mês pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por tentativa de agressão, no jogo frente ao Benfica B da época passada.

Foi o próprio Benfica que denunciou a situação e alegou que Nelson Veríssimo, na altura técnico da formação B das águias, foi agredido.

Segundo pode ler-se no acórdão do Conselho de Disciplina, Nuno Vicente foi condenado «pela prática da infração disciplinar do artigo 131.º», que se refere precisamente ao caso de agressões ou tentativas de agressão. No caso, o organismo considerou uma tentativa de agressão, pois evoca o número 3 do mesmo artigo.

Além do castigo, o fisioterapeuta do clube azul e branco terá ainda de pagar uma multa de 357 euros.

A partida entre Benfica B e FC Porto B em questão é referente à última jornada da II Liga da temporada passada, que os encarnados venceram por 2-1. Após o apito final, membros dos dois clubes envolveram-se numa altercação.

Ora veja: