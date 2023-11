Na receção ao Académico de Viseu, no jogo que encerrou a nona jornada da II Liga, o Paços de Ferreira venceu por 1-0 e chegou ao terceiro triunfo consecutivo.

O único golo da partida surgiu aos 18 minutos, por Pedro Ganchas, que, dentro da área, correspondeu com um toque subtil a um cruzamento de Matchoi Djaló.

A equipa pacense, que até teve um mau arranque de temporada, começa a recuperar posições na tabela e ascende ao 10.º lugar, com 13 pontos. Já os viriatos, agora comandados por Jorge Simão, não vencem desde agosto e estão no antepenúltimo lugar da II Liga, com oito pontos.

