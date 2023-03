O Moreirense cimentou esta sexta-feira a liderança da II Liga, ao vencer na receção ao Penafiel, por 3-1, na abertura da jornada 24 da competição.

Em Moreira de Cónegos, Luís Rocha abriu o marcador para a formação da casa logo aos oito minutos, na sequência de um canto.

Só que a reação dos homens de Penafiel foi forte: Roberto empatou com um grande golo aos 15 minutos, e bisou aos 22 para a reviravolta. No entanto, e após alguns segundos, o lance foi anulado por fora de jogo.

Na segunda parte, ao minuto 60, os cónegos voltaram a adiantar-se no marcador, com um lance para lá de caricato. Kodisang fugiu nas costas de Simãozinho, mas o defesa conseguiu recuperar a posição. No entanto, a receção não foi boa e a bola acabou por bater no pé de Kodisang e encaminhar-se de forma fortuita para a baliza.

Nos descontos, Pedro Aparício, numa altura em que o Penafiel já arriscava tudo no ataque, fez o 3-1 final.

Com este resultado, o Moreirense cimenta a liderança do campeonato, com 56 pontos, mais 14, à condição, do que o segundo, Estrela da Amadora. O Penafiel é sétimo, com 31 pontos.