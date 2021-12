Leonel Pontes é o novo treinador do Sporting da Covilhã, anunciou na manhã desta quinta-feira o emblema que disputa a II Liga portuguesa de futebol, através das redes sociais oficiais.

O madeirense de 49 anos volta assim ao ativo como treinador depois de, na época 2019/2020, ter orientado os sub-23 do Sporting e de ter mesmo assumido a equipa principal dos leões em setembro de 2019, durante quatro jogos, depois da saída de Marcel Keizer.

Está assim encontrado o sucessor de Filipe Rocha, que esteve menos de mês e meio no cargo dos leões da serra, que já tinham tido Wender como treinador em 2021/2022. Este é, portanto, o terceiro treinador principal da época no clube, que não detalhou, por ora, a duração do vínculo.

Com uma carreira fortemente ligada ao Sporting, como adjunto, durante praticamente uma década, Leonel Pontes deixou os leões em 2010 e foi adjunto de Paulo Bento na seleção de Portugal até 2014.

Depois disso, iniciou verdadeiramente o seu percurso como treinador principal, tendo passado pelo Marítimo em 2014/2015 e, mais tarde, nos gregos do Panetolikos, nos egípcios do Ittihad Alexandria, nos húngaros do Debrecen e nos espanhóis do Jumilla, isto antes de ter voltado ao Sporting há dois anos.