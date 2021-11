A Académica rescindiu contrato com Christian Fiel.



Numa curta nota, os estudantes referem que o clube «está e estará sempre acima de qualquer individualidade» e que os seus interesses estarão «acima de todos os interesses».



O médio brasileiro, de 32 anos, chegou à Briosa no último mercado de transferências e sai com apenas sete jogos.



A Académica, última classificada da II Liga, não referiu o motivo para o fim da ligação com o futebolista.