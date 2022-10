O futebolista do Vilafranquense, Kelvin Monteiro, mais conhecido por Zimbabwé, viu reduzida de 45 para 40 dias a suspensão aplicada por ter apresentado um passaporte falso, com outro nome.

De acordo com o documento conhecido na quarta-feira, pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, a suspensão foi reduzida em cinco dias, mas a multa de 446 euros manteve-se, após recurso por parte do atleta.

«É julgado parcialmente procedente o presente recurso hierárquico impróprio, e, consequentemente, confirmada a decisão disciplinar recorrida quanto à condenação do jogador Kelvin Yannick Fortes Monteiro, pelo ilícito p. e p. no artigo 149.º, n.º 1, do RDLPFP [Falsas declarações e fraude], alterando-se a sanção de suspensão para 40 (quarenta) dias e mantendo-se a sanção de multa em 12,5 UC, que perfaz o montante de € 446,00 (quatrocentos e quarenta e seis euros)», pode ler-se, na decisão do CD da FPF.

O médio chegou a Portugal em 2012, oriundo do Batuque. 'Zimbabwé' passou por Oeiras, Alcanenense, Sertanense, Mirandela e Vilafraquense até chegou ao Académico de Viseu, no período em que a irregularidade foi detetada. Desde então, jogou ainda no Rio Ave e regressou ao Vilafranquense, tendo disputado oito jogos na presente edição da II Liga, o último deles a 8 de outubro.

O artigo 149.º prevê uma suspensão mínima de dois meses, mas a confissão de Kelvin 'Zimbabwé' servira de atenuante.