Após o anúncio da retirada de Iker Casillas, muitos foram os nomes do mundo do futebol que quiseram deixar uma mensagem ao guardião espanhol, mesmo alguns que só o tiveram como adversário, como é o caso de Lionel Messi, que o fez através do jornal As.

«O Iker retira-se agora, mas já entrou para a história do futebol há muito tempo, não só ter sido uma referência na liga espanhola, mas também porque, a nível internacional, também conseguiu ganhar tudo», começou por apontar o jogador argentino do Barcelona, dirigindo-se então a Casillas:

«És um guarda-redes espetacular e a verdade é que foi duro ter-te como adversário, mas, olhando para trás, também penso que foi uma rivalidade muito bonita, que nos obrigou a superar-nos cada vez que nos enfrentávamos», afirmou Messi.