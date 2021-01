Rodrigo Ramos fez um dos melhores golos que vai ver este domingo. O jovem jogador do Belenenses inaugurou o marcador com um pontapé em arco ao ângulo da baliza do Marítimo, de fora da área, num encontro a contar para a Liga Revelação.



O Belenenses marcou o segundo golo na segunda parte antes de ficarem reduzidos a dez elementos. Quem aproveitou foram os insulares que reduziram por Gonçalo Luís, porém o resultado não mais se alterou, nesta partida da terceira jornada da 2.ª da fase da Liga Revelação.