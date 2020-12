Cristiano Ronaldo e Lionel Messi voltam a defrontar-se nesta terça-feira, mais de dois anos depois do avançado português ter deixado o Real Madrid para rumar à Juventus.

Desde então, o futebol espanhol perdeu aquele encanto e «El Clásico» entre «merengues» e Barcelona perdeu parte daquela chama vigorosa que o caracterizava quando os dois maiores astros do futebol mundial na última década e meia pisavam, em simultâneo, o relvado do Bernabéu ou do Camp Nou.

Agora, a rivalidade histórica conhecerá mais um capítulo e, para assinalar o momento, a BT Sport gravou um tributo a estes dois extraterrestres com a voz de Gary Lineker, também ele uma lenda do desporto-rei.

O resultado é uma promo soberba, com momentos marcantes de dois génios e um texto sublime. «Quanto mais eles se desafiam um ao outro, maior isto se torna».«O impossível tornado possível.»

A fechar, um apelo sentido de Lineker: «Quando dois génios espalham magia simultaneamente, não resistimos a compará-los. (...) Está na hora de deixarmos as comparações para trás (...) e apreciarmos os génios enquanto ainda podemos.»

Vale a pena ver: