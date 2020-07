Operado há duas semanas a uma fratura da tíbia e perónio direitos, o guarda-redes Fernando Muslera já recomeçou a treinar.

Mesmo com gesso na perna, o jogador do Galatasaray não quer «enferrujar» e, naturalmente sentado e sem forçar os membros inferiores, vai treinando para regressar o melhor possível aos relvados, como fez questão de mostrar nas redes sociais: «Um pouco diferente, mas outra vez com a bola», escreveu Muslera, que ainda tem pela frente um processo de recuperação de alguns meses.

Um caso de dedicação digno de aplausos: