Em todas as janelas de transferências há sempre histórias caricatas. A situação de Álex Collado entra diretamente para o registo das mais insólitos, isto porque o ex-Barcelona foi anunciado como reforço do Betis dia 27 de junho.



Parecia tudo normal até esta segunda-feira os andaluzes anunciarem a saída do médio de 24 anos... para a Arábia Saudita. Segundo o curto comunicado do Betis, Collado vai representar o Al-Okhdood FC, emblema que compete na Premier League saudita.



Incrível!