Óscar «Tacuara» Cardozo foi eleito, aos 40 anos, o melhor jogador do campeonato do Paraguai, no final de uma temporada sensacional em que o experiente goleador acumulou 25 golos golos em todas as competições e regressou à seleção.

O antigo avançado do Benfica foi notícia quase todas as semanas nos últimos meses pelos golos e assistências que foi acumulando e que ajudaram o Libertad a vencer os torneios de Apertura e Clausura do campeonato paraguaio.

Tacuara foi o melhor marcador do Torneio de Apertura (10 golos), do Torneio de Clausura (11 golos) e foi ainda determinante na conquista da Taça do Paraguai.