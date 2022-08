25 mil camisolas oficiais do Flamengo foram roubadas na última madrugada, no Rio de Janeiro.



De acordo com a ESPN brasileira, os equipamentos do Mengão seguiam num camião da Adidas quando foram furtados. Contactada pela mesma fonte, a marca de equipamentos alemã recusou comentar o sucedido.



O valor do material desportivo é de aproximadamente 200 mil euros.