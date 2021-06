Sem clube desde 2016, altura em que deixou o Manchester United, Louis Van Gaal está de regresso ao ativo, mas será por pouco tempo.



O técnico de 69 anos aceitou o convite para dirigir o Telstar por um jogo e poderá ter um adjunto invulgar. Os adeptos podem participar no sorteio a troco de um valor simbólico, sendo o objetivo angariar fundos para instituições de solidariedade.





Van Gaal é um dos treinadores mais experientes do futebol europeu e conta com passagens por Ajax, Barcelona, AZ Alkmaar, Bayern Munique e Manchester United, além de duas passagens pelo comando técnico da seleção dos Países Baixos.