O croata Elvir Koljic, jogador do Universitatea Craiova, foi vítima esta sexta-feira de uma entrada muito dura do defesa Marius Mihalache, do Politehnica Iasi, que lançou o pânico no futebol romeno. O avançado do Craiova teve de ser transportado para o hospital, já depois dos médicos do clube serem obrigados a rasgar-lhe a bota, e este sábado os adeptos marcaram uma manifestação à porta do hotel, para apoiar o melhor marcador da equipa.

Refira-se que tudo aconteceu quando Marius Mihalache tentou roubar uma bola a Elvir Koljic, mas o fez com muita impetuosidade: com as duas pernas, travou a perna direita do avançado croata, que no movimento dobrou completamente. O diagnóstico veio depois, fratura do tornozelo, que obriga o jogador a ser operado. Vai parar cerca de cinco meses, o que para o Universitatea Craiova é melhor do que as perspetivas iniciais indicavam.