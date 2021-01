David Abraham, experiente central do Bayer Leverkusen, decidiu por dar concluída a sua carreira na Europa, ao fim de treze épocas consecutivas, oito delas na Bundesliga, e regressar ao seu país para jogar no Huracán, mais perto da sua terra natal. No último jogo pelo clube alemão, o defesa de 34 anos fez questão de assinalar a despedida de forma…singular.

Mal acabou o jogo com o Schalke, que o Eintracht venceu por 3-1, com um golo de André Silva e dois de Jovic, o defesa correu para o árbitro, Manuel Grafe, e pediu-lhe...para trocar de camisola. O árbitro ficou visivelmente surpreendido, mas acabou por aceder, entre muitos sorrisos, ao invulgar pedido de Abraham.