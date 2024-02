O carisma e boa disposição de Deyverson já não são novidade, mas o avançado ex-Benfica continua a colecionar episódios caricatos. Na última noite, o encontro entre Real Noroeste e Cuiabá, da Taça do Brasil, foi adiado devido às condições do relvado, que ficou alagado por causa da chuva.

Ainda antes da decisão final da equipa de arbitragem, Deyverson, com o equipamento de jogo, pegou num rodo e juntou-se aos tratadores da relva para tentar espalhar a água pelo campo.

«Só quis ajudar a rapaziada para ter jogo. Já jogámos em campos piores. Campos de areia, de cimento, de terra… Não podemos reclamar, se estiver mau, vai estar mau para os dois. Já vivemos muitas coisas piores na nossa infância, jogar aqui vai ser uma maravilha. Poderia ter uma drenagem melhor, porque existe o perigo de alguém se lesionar. A nossa preocupação é só essa», disse o avançado do Cuiabá à Sportv.

Quando a decisão de adiar a partida foi oficializada, Deyverson divertiu-se… com os apanha-bolas. Os jogadores da formação do Real Noroeste gravaram vídeos com o ex-Benfica enquanto ouviam música.