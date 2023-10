Lewis Macari, neto de Lou Macari, antiga lenda do Manchester United, teve uma estreia marcante pelo Notts County no segundo escalão do futebol inglês, ao saltar do banco para marcar um grande golo no triunfo sobre o Gillingham (2-1).

Uma estreia improvável do jovem central de 21 anos que saltou do banco, aos 16 minutos, para substituir o lesionado Richard Brindley e acabou por levantar o estádio com uma «bomba» de fora da área. Um golo muito festejado por toda a equipa e pelos adeptos do Notts County.

Lewis Macari é neto de Lou Macari, um antigo internacional escocês que fez mais de 400 jogos e marcou 94 golos pelo Manchester United entre 1973 e 1984.

Veja o grande golo de Lewis Macari: