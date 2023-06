Loic Badé foi protagonista nas celebrações do Sevilha após a conquista da Liga Europa. O defesa, de 23 anos, pediu ao diretor desportivo dos andaluzes, Monchi, para o contratar em definitivo para a próxima temporada.



«Monchi, contrata-me por favor», disse o gaulês que pertence aos quadros do Rennes.



A resposta do dirigente do Sevilha surgiu de pronto e deixou Badé eufórico. «Está feito. Já está comprado», atirou Monchi.



Vejo o momento hilariante: