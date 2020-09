O Vitória de Guimarães apresentou Rui Unas «como reforço».



O apresentador de televisão e youtuber visitou o D. Afonso Henriques e tirou uma fotografia com André André, recebendo uma camisola com o seu nome e com o número dez. Unas brincou ainda com a eventual chegada de Ricardo Quaresma a Guimarães.



«É oficial: afinal, não é o Ricardo Quaresma que vai vestir a camisola número dez do Vitória. Foi o próprio capitão André André que recebeu o novo craque do Vitória para as próximas épocas... O André André é um Maluco Beleza! Que gajo mais boa onda, como todos aqueles com quem me tenho cruzado em Guimarães», escreveu nas redes sociais.