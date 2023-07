Lionel Messi foi oficialmente apresentado como novo jogador do Inter Miami no último domingo. Ainda assim, houve outro Messi que foi capaz de chamar a si as atenções do público: Thiago, um dos filhos do astro argentino.



Enquanto o avançado passeava pelo relvado e cumprimenta os adeptos do emblema da Florida, Thiago decidiu fazer um túnel ao pai. O momento ficou registado por quem estava no estádio e rapidamente se tornou viral nas redes sociais.



Veja: