Malik McDowell, jogador dos Cleveland Browns, da NFL, foi detido na passada segunda-feira, na Flórida, por andar nu na rua.

Segundo o registo do tribunal do condado de Broward, McDowell está acusado de «exposição pública, agressão a um polícia e resistência à detenção», lê-se no próprio site da NFL.

Os Cleveland Browns já reagiram à situação: «Estamos cientes do incidente muito preocupante e da prisão a envolver Malik McDowell e estamos a reunir mais informações. Percebemos a gravidade deste assunto e os nossos pensamentos são para o bem-estar de todos os envolvidos. Não fazemos mais comentários neste momento.»

Segundo a imprensa norte-americana, o atleta de 25 anos foi avistado nu perto de uma escola em Deefield Beach e, perante a aproximação de um polícia, partiu para a violência. Só foi imobilizado com o recurso a um taser por parte das autoridades.

Esta já não é a primeira vez que McDowell enfrenta problemas com a justiça: em 2019, foi condenado a 11 meses de prisão depois de também ter oferecido resistência à polícia, num momento em que foi apanhado a conduzir embriagado.