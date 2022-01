Alexander Zverev, número três mundial, perdeu a cabeça e estilhaçou a raqueta no decorrer do jogo com o canadiano Denis Shapovalov, no jogo que acabou por ditar a surpreendente eliminação do tenista alemão nos oitavos de final do Open da Austrália.

Foi logo no início do segundo set, já depois de ter perdido o primeiro, num jogo em que nada saiu bem ao tenista alemão, campeão olímpico de Tóqio2020, que acabou por ser eliminado em três sets pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-5) e 6-3, em duas horas e 21 minutos.

Ao perder o primeiro ponto do segundo set, Zverev destruiu a raqueta com três pancadas no solo.

Semifinalista em 2020, Zverev era um dos principais candidatos a conquistar o primeiro Grand Slam da temporada, podendo mesmo, em caso de vitória e na ausência de Novak Djokovic, ascender à liderança do ranking mundial.

«Vim [para a Austrália] com o objetivo de ganhar o torneio e tornar-me eventualmente no número um mundial. Mas se jogo como joguei hoje, não o mereço. É tão simples quanto isso», declarou, desapontado, minutos depois da derrota.

O alemão de 24 anos, que continua à procura do primeiro título do Grand Slam – tem como melhor resultado a final do Open dos Estados Unidos em 2020 –, reconheceu que o desaire deste domingo «não é culpa de ninguém».

«É só minha. Como número três, tenho que assumir mais responsabilidades pelas coisas que faço e não faço. Hoje, [o meu jogo] não foi suficiente para superar um jogador como o Denis», completou.

Nos quartos de final, Shapovalov vai defrontar o espanhol Rafael Nadal, que este domingo derrotou o francês Adrian Mannarino.