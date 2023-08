A técnica de não é nova, mas quando é executada numa competição como os Mundiais de Atletismo, ganha todo um outro potencial viral.

Leandro Ramos, especialista no lançamento do dardo, entrou para os assuntos do momento na competição que está a ser realizada em Budapeste (Hungria) pela forma incomum com que termina o lançamento do dardo: após a execução, o português tem por hábito dar um mortal para a frente.

Costuma dar resultado, mas nesta sexta-feira nem por isso: Leandro Ramos, que é recordista nacional com 84,78 metros, ficou-se pelos 74,03 metros (31.ª marca das eliminatórias) e falhou o acesso à final.

Este ano saio ainda mais frustrado. No ano passado, foi o meu primeiro Mundial, este ano já era o segundo, sentia-me melhor, estava mais bem preparado. Há atletas mais experientes que me dizem que é assim: uns dias estamos em altas e outras cá em baixo. E, quando se está em baixo, é que se dá valor ao chegar lá acima», justificou o atleta português.

A técnica de Leandro Ramos: