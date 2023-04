O árbitro polaco Pawel Raczkowski está nas bocas do mundo e não é pelas melhores razões.

O juiz foi contratado pela Liga grega para dirigir o jogo entre o AEK de Atenas e o Aris Salónica deste domingo, mas não apareceu para o início do jogo.

E de acordo com a imprensa helénica, a razão para a ausência é, no mínimo, SUR-RE-AL!

Escreve-se na Grécia que a equipa de arbitragem polaca terá bebido demasiado no voo para Atenas, tendo começado a falar mal do futebol grego. Confrontados por passageiros que perceberam as palavras dos elementos da equipa de arbitragem, a discussão terá evoluído para confrontos físicos que obrigaram, depois, a polícia a intervir.

Perante o sucedido, a entidade que gere o futebol grego optou por afastar os árbitros contratados para dirigir a partida, nomeando uma equipa de arbitragem grega.

Em declarações à imprensa polaca, Pawel Raczkowski garantiu que a descrição da comunicação social grega era «exagerada» e que os juízes polacos foram «vítimas de um passageiro bêbedo» que os terá provocado e agredido.