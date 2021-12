Minutos após a vitória do Sporting na Luz, Stefan Ristovski provocou Jesus, técnico do Benfica.



O internacional pela Macedónia do Norte recuperou uma fotografia na qual se vê o treinador a mostrar-lhe três dedos, recordando o tempo em que trabalharam juntos em Alvalade.



«E sim, foram três batatas», escreveu o lateral-direito na legenda à fotografia.



Veja a imagem: