Mehmet Kucukdurmus teve um enorme gesto de fair-play no duelo entre o Kestelspor e o Yataganspor, no quinto escalão do futebol da Turquia. O avançado da equipa da casa seguia para a área contrária quando o marcador direto acusou uma dor muscular, agarrando-se à perna.



O jogador do Kestelspor estava em grandes condições de marcar o golo mas decidiu parar o ataque e atirar a bola para fora, permitindo a assistência imediata do adversário.



O árbitro fez questão de cumprimentar Mehmet Kucukdurmus. Nota final: o Kestelspor venceu o Yataganspor por 5-1.