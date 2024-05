Este sábado foi anunciado, pelo próprio Brighton, a saída de Roberto De Zerbi no final da presente temporada. Sobre o futuro, o técnico de 44 anos não tem previsão, mas admite que gostaria de voltar a treinar em Inglaterra.

«Não há nenhum clube. Até ao momento ninguém me ofereceu nada. Espero voltar a trabalhar na Premier League, mas não sei onde nem quando. Foi uma honra trabalhar na Premier League», começou por dizer, em declarações à BBC.

Depois de duas épocas no comando dos seagulls, De Zerbi conseguiu alcançar, na temporada passada, um sexto lugar, melhor classificação de sempre do clube, e a presença na Liga Europa. Esta época ficou em 11.º.

«Não encontrámos um acordo para seguir em frente e quero seguir o meu caminho. Sei muito bem o que quero fazer e sei que sou treinador e tenho que aceitar as políticas do clube. Se tiver que ficar em casa três, quatro, cinco meses, para mim não há problema, porque vou trabalhar, estudar diferentes jogos, equipas e treinadores. É preciso construir conhecimento para ficar no topo», explicou.

Por fim, após a derrota deste domingo frente ao Manchester United (2-0), o técnico italiano agradeceu ao clube pela experiência em Inglaterra e aos adeptos pelo apoio ao longo dos dois anos.

«O Brighton deu-me uma oportunidade incrível. A possibilidade de conhecer pessoas incríveis, de jogar e trabalhar na Premier League, de jogar na Liga Europa. Deram-me a oportunidade de conhecer este clube, esta cidade, estes adeptos e não posso esquecer isso», concluiu.