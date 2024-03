Ashley Cole é a mais recente aquisição do Hall of Fame da Premier League!

O antigo lateral esquerdo jogou na liga inglesa durante 15 temporadas, no Chelsea e Arsenal, tendo feito parte da equipa dos ‘Invencíveis’ de 2003/04, época em que os gunners foram campeões sem qualquer derrota.

«Estou honrado por entrar para o Hall da Fama da Premier League. É uma honra e uma satisfação ser recompensado no final da carreira. Quando era criança nunca sonhava com nada disto e apenas fazia isso por amor ao futebol. Joguei em clubes fantásticos com adeptos incríveis. Ganhar troféus com meu clube da infância, o Arsenal, e com o Chelsea, são lembranças incríveis que estarão sempre comigo», referiu em entrevista ao site da Premier League.

Ao longo da carreira, Ashley representou o Arsenal até 2005/06, altura em que se mudou para o Chelsea, até 2013/14. Em 385 jogos disputados, o antigo futebolista marcou 15 golos, fez 31 assistências, não sofreu em 147 jogos e conquistou três títulos.

Com esta nomeação, o internacional inglês torna-se assim o 22.º integrante da restrita lista, criada em 2021, juntando-se a nomes como: Alex Ferguson, Arsène Wenger, Petr Cech, Rio Ferdinand, Tony Adams, Patrick Vieira, Wayne Rooney, Peter Schmeichel, Ian Wright, Didier Drogba, Paul Scholes, Vincent Kompany, Sergio Aguero, Alan Shearer, Thierry Henry, Roy Keane, Eric Cantona, David Beckham, Dennis Bergkamp, Frank Lampard e Steven Gerrard.