O árbitro assistente que terá atingido Andy Robertson com uma cotovelada na garganta, ao intervalo do embate entre Liverpool e o Arsenal, foi suspenso, pelo menos, enquanto a investigação estiver a decorrer.

Ao intervalo do jogo em Anfield, vários jogadores do Liverpool aproximaram-se da equipa de arbitragem e foi nesta altura que o jogador escocês foi atingido pelo cotovelo de Constantine Hatzidakis, um dos árbitros auxiliares da partida. Na sequência deste incidente, Robertson foi ainda punido com um cartão amarelo.

A suspensão de Hatzidakis foi anunciada, já esta segunda-feira, pela PGMOL (Associação de Árbitros Profissionais). «A PGMOL não vai nomear Constantine Hatzidakis para jogos de quaisquer competições enquanto a FA (federação inglesa) investiga o incidente que envolveu o árbitro auxilar e o defesa Andrew Robertosn em Anfield», lê-se no comunicado.

No final do jogo, Jurgen Klopp comentou o incidente com Robertson. «Já sei o que aconteceu, mas não vi. Se aconteceu, as imagens vão falar por si», destacou o treinador alemão.

Veja as polémicas imagens: