O Fulham revelou o projeto para a remodelação de uma das bancadas do Estádio Cravem Cottage que vai contar com um espaço de luxo, com um restaurante com estrela Michelin e um terraço com piscina com vista para o rio Tamisa.

O clube onde trabalha o treinador Marco Silva e onde joga também João Palhinha pretende proporcionar «novas experiências» aos seus associados, mas a joia da coroa desta remodelação da bancada River Side é o Sky Deck, um espaço aberto, com três andares, que contará com um bar, um restaurante e o tal terraço com uma vista privilegiada sobre o rio que atravessa a cidade de Londres.

No piso térreo estará o The Dugout, com assentes confortáveis, mesmo atrás do banco de suplentes do Fulham, a apenas três metros e meio do relvado. «A minha visão para a nova Riverside Stand foi oferecer a nossos adeptos e aos nossos vizinhos um espaço que honra a história do Craven Cottage todos os dias do ano, mas especialmente em dias de jogo, com uma experiência premium diferente de tudo no futebol, em Londres ou em qualquer outro lugar», destacou o presidente do clube, Shahid Khan.

O objetivo do clube londrino é estrear os novos espaços na bancada ´já na próxima temporada, mas o Syk Deck só deverá ser inaugurado em dezembro de 2024. Os primeiros bilhetes vão começar a ser vendidos já em abril, mas ainda não são conhecidos os preços para usufruir destes espaços de luxo.