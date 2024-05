Pep Guardiola destaca a influência e a criatividade de Bruno Fernandes no Manchester United, na antevisão da final da Taça de Inglaterra, marcada para este sábado para o Estádio de Wembley.

«As ações dos jogadores brilhantes que têm na frente. Garnacho, Rashford, Hojlund e, claro, o Bruno Fernandes. Quando ele tem a bola, tudo acontece. A influência do Bruno na equipa é extraordinária, inacreditável. Vi os últimos jogos e disse: “Este tipo é...”. A criatividade dele é uma das melhores que já alguma vez vi. E eles também têm experiência», destacou o líder do City em conferência de imprensa.

Enquanto Pep Guardiola está em alta no City, Erik ten Hag, pelo contrário, parece que o futuro próximo já não passará por Old Trafford, mesmo com uma vitória este sábado.

«Nos clubes grandes como o United e o City, quando não ganhas tens sempre problemas. Isso não é segredo. Tenho um imenso respeito pelo trabalho dele no passado. Eles nunca tiveram toda a equipa disponível ao longo da época. Tiveram muitas lesões, o treinador sofreu muito com isso», comentou Guardiola.

Quanto ao plantel do City, Guardiola diz que, com exceção do guarda-redes Ederson, todos os jogadores estão disponíveis para a final deste sábado.