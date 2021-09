Jamie Vardy foi a grande figura do empate (2-2) entre o Leicester e o Burnley, ao marcar… três golos.

O ponta de lança internacional inglês começou por se enganar na baliza e fez o 1-0 a favor do Burnley, aos 12 minutos.

Quinze minutos depois, Vardy começou a redimir-se, empatando a partida, mas ainda na primeira parte o Burnley voltou à vantagem com um golo de Cornet.

Quando tudo parecia complicar-se para a equipa que teve Ricardo Pereira no onze titular – saiu ao intervalo -, o inevitável Vardy fez o empate, aos 85m.

Os Foxes ainda tremeram, quando Wood apontou o 3-2 aos 90+4, mas o golo seria anulado com recurso ao VAR.

Também neste sábado, o Everton neste sábado o Norwich por 2-0, num jogo em que o português André Gomes não foi opção.

A equipa de Rafa Benitez chegou à vantagem graças a um penálti convertido por Townsend aos 29m e fechou o resultado na segunda parte, por Doucourt. A vitória permite à equipa da cidade dos Beatles subir ao quinto lugar, igualando os pontos 13 pontos dos quatro primeiros classificados, ainda que o Liverpool tenha menos um jogo.

Nos outros jogos do início da tarde, apesar de mais um golo do ex-Sporting Raphinha, o Leeds perdeu em casa com o West Ham e está em zona de descida, com apenas três pontos.

O extremo brasileiro que foi chamado à seleção pela primeira vez esta semana inaugurou o marcador aos 19m, mas um autogolo de Firpo empatou o jogo aos 67m e Michail Antonio fez a reviravolta aos 90m.

O Newcastle, outra das equipas ‘aflitas’, voltou a não conseguir vencer, empatando em casa do Watford (1-1), depois de ter estado a vencer até aos 72m.